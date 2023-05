al plemmirio, zona a sud di siracusa

Dei bracconieri del mare sono stati sanzionati per aver pescato nella zona tra Punta della Mola e il Minareto, porzione dell’Area marina protetta Plemmirio, a Siracusa.

Beccato dalla sorveglianza

Il primo pescatore di frodo è stato individuato di notte dal servizio di vigilanza dell’Amp Plemmirio della Polizia Municipale, in collaborazione con i volontari dell’associazione Sea Shepherd.

Scoperto un sub in area di mare tutelata

E’ stato poi individuato un sub in un’altra zona tutelata e si è reso necessario l’intervento della Capitaneria di porto che ha intercettato, dopo una laboriosa ricerca, il pescatore che è stato poi identificato e sanzionato per la violazione delle norme.

Scoperti altri due pescatori di frodo

Attraverso una ulteriore attività di vigilanza, nelle prime ore del mattino, sono stati individuati altri due pescatori non autorizzati, provenienti da fuori provincia, che, muniti di canna, e privi di permesso e autorizzazione, esercitavano pesca sportiva all’interno del Varco 34 dell’Area Marina Protetta Plemmirio.

“Si coglie l’occasione per rammentare all’utenza interessata che nei mesi di maggio, giugno e dicembre, la pesca sportiva non è consentita in tutta l’Area Marina Protetta Plemmirio e che il prelievo dei ricci è severamente vietato tutto l’anno” spiegano dall’Area marina protetta del Plemmirio.