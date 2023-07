la testimonianza del vicesindaco di siracusa bandiera

“Non è ancora arrivata alcuna nave italiana per il soccorso del peschereccio Orizzonte”. Lo afferma il vicesindaco di Siracusa ed assessore alla Pesca, Edy Bandiera, che è in costante contatto con l’armatore della barca, attaccata dalla Guardia costiera libica, i cui militari hanno sparato dei colpi di mitra contro la cabina comando del natante, il cui timone è seriamente danneggiato.

“Sono soli in mezzo al mare”

“Mezz’ora fa ci siamo sentiti con Nino Moscuzza ma, al momento, l’equipaggio è in mezzo al mare. Stanno bene, da quanto mi è stato riferito, il problema è che con il timone compromesso non possono navigare e questo è un problema tutt’altro che facile da risolvere. Mi auguro che si faccia in fretta”.

Schifani: “Attacco inaccettabile”

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione, Renato Schifani, per cui “l’attacco di stamattina al peschereccio siciliano, da parte di una motovedetta libica, è un atto di estrema gravità, che va stigmatizzato con forza in quanto avvenuto in acque internazionali. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, che per fortuna in questo caso non ha causato vittime ma solo tanta paura”.

“In contatto con la Farnesina”

“È inaccettabile che i pescatori delle nostre marinerie rischino la vita ogni giorno, soltanto perché rivendicano un proprio diritto, svolgere la propria professione. Sono in costante contatto con la Farnesina e con il ministro Tajani e chiederò nelle prossime ore un incontro con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per discutere di come mettere in sicurezza le acque davanti le nostre coste ed evitare così che episodi intollerabili di violenza come questo possano ripetersi in futuro” conclude Schifani.

Scerra (M5S): “Governo intervenga”

“Le autorità italiane intervengano a supporto del peschereccio siciliano attaccato stamattina da una motovedetta libica. Una situazione rispetto alla quale vanno forniti immediati chiarimenti. Le parole dell’armatore dell’imbarcazione sottolineano una situazione di enorme rischio e pericolo. Il ministro Crosetto spieghi cosa è accaduto in maniera dettagliata e fornisca il supporto necessario all’imbarcazione italiana che attualmente è ancora in difficoltà”. Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra.