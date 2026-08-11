Sono accusati di essere i coltivatori di una piantagione di marjuana due sortinesi, Concetto Bongiovanni, 45 anni, e Carmelo Zappulla, 38 anni, che sono stati tratti in arresto dai carabinieri. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, gli indagati sarebbero stati trovati in quest’area dove c’erano 108 piante di erba.

Gli interrogatori

Nelle ore scorse, gli indagati, difesi dall’avvocato Junio Celesti, si sono presentati al palazzo di giustizia di Siracusa per sottoporsi all’udienza di convalida della misura cautelare. I due uomini nel corso della loro deposizione, davanti al giudice per le indagini preliminari, hanno negato di essere loro i gestori o proprietari della piantagione, da parte sua il legale ha affermato che non sussistono elementi per affermare la riconducibilità dei suoi assistiti con quella coltivazione.

La convalida

Al termine dell’udienza il gip ha convalidato gli arresti disponendo per Bongiovanni l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, per il secondo, invece, è stata disposta la detenzione ai domiciliari. La difesa ha preannunciato il ricorso al Tribunale del Riesame.