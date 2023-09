individuato un nuovo percorso

Non saranno realizzate le piste ciclabili in corso Gelone, nel cuore di Siracusa, la cerniera tra il centro storico, comprendente la Borgata e Ortigia, e la zona nord della città. Dalla Regione è arrivato il via libera alla variante che consentirà di cambiare il percorso, per cui, secondo quanto emerge da fonti del Comune di Siracusa, il tracciato nuovo interesserà via Re Ierone I, via del Santuario e via Maugeri allo scopo di ricongiungersi con la pista di viale Teocrito, una sorta di incrocio che consentirà poi ai ciclisti di scegliere il percorso più congeniale per risalire verso la zona nord.

La soluzione di corso Gelone è stata fin da subito molto contestata per via del volume di traffico, per la presenza di numerose attività commerciali a dispetto di una strada già stretta, divisa da uno spartitraffico, senza contare che proprio qui transitano gli autobus. Per cui la realizzazione di una pista ciclabile avrebbe ridotto al massimo gli spazi oltre che gli stalli per le auto.