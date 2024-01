è un francese di 30 anni

Un uomo che era in sella ad una bicicletta è stato fermato in un controllo dalla polizia in corso Gelone, nel centro di Siracusa. Solo che, quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti non ha saputo fornirli ma cosa più curiosa è che ha detto di non sapere chi fosse.

Le ricerche

La polizia ritiene che possa essere di nazionalità straniera, intorno ai 30 anni. “Chiunque fosse in grado di riferire notizie utili all’identificazione dell’uomo è inviato a telefonare alla sala Operativa della Questura a mezzo numero unico di emergenza 112 oppure al centralino della Questura al n. 0931495111 e chiedere di parlare con la Sala Operativa” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Ecco chi è

Nel corso di queste ultime ore, gli agenti sono riusciti ad identificarlo. E’ un cittadino francese che da circa tre mesi alloggia in un hotel di Siracusa.