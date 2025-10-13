Sono Nuccio Molino, capo dell’Ufficio Stampa del Comune di Catania, Alessandro Ricupero, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa, e Sara La Rosa, responsabile dell’Ufficio Stampa del Parco dei Nebrodi, i vincitori del Premio “Giornalismo Siciliano: l’Addetto Stampa dell’anno”, rispettivamente della sezione “Pubblica Amministrazione”, della sezione “Imprese, organizzazioni private e no profit” e della targa “Giornalista GUS” intitolata a Massimo Bellomo Ugdulena. Uno speciale riconoscimento è stato assegnato a Rosa Di Stefano per la sua attività a supporto del sindacato.

Il premio

Il premio, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal GUS – Gruppo Uffici Stampa, gruppo di specializzazione di Assostampa Sicilia, in collaborazione con lo stesso sindacato regionale e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. I termini per presentare le candidature si erano chiusi il 31 agosto e nelle scorse settimane è stato completato il lavoro della giuria, composta per il GUS dal presidente regionale Orazio Vecchio, dalla vice Marina Mancini e dalla tesoriera Agata Di Giorgio; per l’Ordine dal presidente Concetto Mannisi; per Assostampa dalla presidente del Consiglio regionale Tiziana Tavella delegata dal segretario Giuseppe Rizzuto.

Le motivazioni

“Abbiamo esaminato candidature con curricula di elevato spessore anche di diversi giovani – spiega Vecchio rispetto al lavoro della giuria – a conferma della preparazione dei colleghi che si occupano professionalmente di ufficio stampa, relazioni con i media e comunicazione istituzionale. Il riconoscimento alla loro competenza ed esperienza, che con il premio si vuole sottolineare, intende essere anche un’occasione per riflettere sull’attualità e sul futuro della professione in un momento in cui arrivano segnali contrastanti da parte della Pubblica Amministrazione”.

La consegna

Le targhe saranno consegnate sabato 25 ottobre, a margine dell’evento formativo in programma dalle 9.30 nella sala Luigi Giglia di Agrigento, concessa dal Libero Consorzio, con il titolo “Quei ‘tesori’ di informazione e comunicazione: professionalità, strategie e competenze per la promozione del patrimonio culturale”. Il tema dell’incontro è legato alla scelta del Direttivo del GUS di svolgere ad Agrigento l’edizione 2025 del Premio, con il supporto della sezione provinciale di Assostampa, nell’anno in cui la città è Capitale italiana della Cultura. I giornalisti possono già iscriversi all’evento formativo sulla piattaforma dell’Ordine.