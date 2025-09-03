Lutto nella Curia siciliana e siracusana per la scomparsa dell’arcivescovo emerito di Siracusa, Giuseppe Costanzo, 92 anni. E’ deceduto nelle ore scorse in ospedale, all’Umberto I, dove si trovava da giorni dopo un malore avvertito mentre si trovava in una struttura Sant’Angela Merici, dove ormai viveva. Alle 10 di stamane la salma sarà esposta nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, dove, alle ore 16 sarà celebrata la Messa esequiale, cui seguirà la traslazione in Cattedrale. Venerdì 5 settembre, alle ore 10.00, in Cattedrale, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dell’Arcivescovo.

L’arrivo delle spoglie di Santa Lucia nel 2004

Monsignor Costanzo venne nominato da San Giovanni Paolo II Arcivescovo Metropolita di Siracusa il 7 dicembre 1989 lasciando la guida della Diocesi nel 2008 per raggiunti limiti di età.

Tra i tanti eventi legati al suo mandato, quello certamente più importante è stato l’arrivo nel 2004 a Siracusa delle spoglie di Santa Lucia, custodite da secoli a Venezia e mai rientrate nella città dove è nata e deceduta la martire. Il corpo della vergine siracusana venne portato nel 1040 per mano del generale bizantino Maniace e condotto a Costantinopoli. Da lì fu trafugato dai veneziani nel 1204 e trasferite nella città lagunare.

Il solco lasciato da Costanzo

Costanzo, proprio nel 2004, indisse l’anno luciano in occasione del 1700° anniversario del martirio di Santa Lucia, ottenendo dal Patriarca di Venezia la concessione del corpo di Santa Lucia per alcuni giorni in occasione della festa di dicembre. Ogni 10 anni, la salma ritorna a Siracusa che ora spera di poterle custodire per sempre ma si tratta di un percorso lunghissimo avviato proprio da Costanzo.

Il suo percorso nella Chiesa

Giuseppe Costanzo, originario di Carruba di Riposto, diocesi di Acireale, nacque il 2 gennaio 1933 e venne ordinato vescovo il 4 aprile 1976 Nel 1982 Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Nola, dove rimase per sette anni, fino alla sua promozione ad Arcivescovo Metropolita di Siracusa il 7 dicembre 1989 e sotto la sua guida è stata completata la costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, consacrato da Papa Giovanni Paolo II il 6 novembre del 1994. Costanza è stato vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicepresidente del Convegno Nazionale delle Chiese d’Italia a Palermo.