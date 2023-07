al dopolavoro isab di città giardino, nel siracusano

Sono stati assegnati a Siracusa i riconoscimenti legati alla terza edizione del premio Aretusa d’argento conferiti alle personalità che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti nel campo professionale, culturale, sociale e sportivo.

Gli organizzatori del premio

Si tratta di una iniziativa organizzata dal Dopolavoro Isab-Priolo Servizi, la cui sede si trova in via Garrone, a Città Giardino. La serata è stata presentata dal conduttore televisivo e radiofonico, Mimmo Contestabile.

I riconoscimenti

Ecco chi sono i destinatari dei riconoscimenti: Chicco Calleri, pittore; Giancarlo Bellina, manager industriale, autore del libro Il velo di Sileno; Gaetano Migliore pedagogista, responsabile sport Paralimpici Aics Sport disabilità inclusione; Michele Merulla, dipendente Isab, presidente dell’associazione di volontariato Superheroes; Davide Valvo, dipendente Isab, che ha soccorso un infartuato; Gianluca Chianetta, dipendente Isab, che ha brillato nel ciclimo; Giuseppe Laurettini, dipendente Isab, direttore del Centro di formazione, prevenzione e primo soccorso; Salvatore La Rosa, pensionato Isab, segretario del dopolavoro Isab; Francesco Siracusano, ex direttore del personale Isab, autore del libro Da prigioniero di guerra a prigioniero del lavoro; Salvo Montagno, dirigente del Siracusa calcio neo promosso in serie D. Alessia Giaquinta, professoressa associata di Chirurgia vascolare al Policlinico di Catania che ha eseguito il primo trapianto di utero in Italia con l’equipe del professore Veroux; Claudia Arnone e Riccardo Aliffi, finalisti ai campionati mondiali di ballo; Daniele Parisi e Roberto Daniele, campioni italiani di biliardo e bocce.

Premio per il giornalista di BlogSicilia e ViviEnna Scariolo

Nell’elenco dei premiati, per la sua attività professionale, c’è anche il “nostro” Gaetano Scariolo, giornalista di BlogSicilia e neo direttore della testata giornalistica ViviEnna che da qualche settimana è antrata a far parte delle edizioni SiciliaOnDemand. Il premio gli è stato assegnato con la seguente motivazione: “Per l’importante servizio che svolge nell’informazione sulla cronaca nera e giudiziaria sempre la verità a tutti i costi”. A Gaetano Scariolo, il cui valore ci è noto anche prima dell’assegnazione di questo premio, vanno i complimenti del direttore e dell’intera redazione di BlogSicilia