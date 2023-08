domani alle 10 la seduta a siracusa

E’ una vera e propria roulette l’elezione del Presidente del Consiglio comunale di Siracusa prevista per domani al quarto piano di Palazzo Vermexio.

Il piano del Pd

Crollata la candidatura di Ferdinando Messina, sostenuta da Forza Italia, il suo partito di riferimento, Fratelli d’Italia, Insieme e Fuori sistema per Siracusa, il Pd, nella giornata di ieri, ha messo sul tavolo delle trattative un proprio esponente, uno dei tre consiglieri eletti.

Il nome non è stato indicato nel comunicato stampa diffuso da Renata Giunta ma tutti negli ambienti politici sanno che si tratta di Massimo Milazzo. Una mossa che dovrebbe “ingolosire” il Centrodestra, compresa la lista dell’ex sindaco Giancarlo Garozzo, per bloccare l’elezione del candidato dell’altro blocco politico, composto da Francesco Italia ed il Mpa, con quest’ultimo uscito dal Centrodestra perché rivendica quella carica.

Il no del Centrodestra

“Non faremo come il marito che si evira per fare un dispetto alla moglie” riferisce un’autorevole fonte del Centrodestra per smentire un accordo sull’esponente del Partito democratico. Questo vuol dire che non vi è ancora una strategia chiara e definita dentro la coalizione moderata, per cui sembrerebbe più facile il percorso dell’asse Francesco Italia e Peppe Carta, deputato regionale del Mpa.

Acque agitate anche nel blocco Italia-Mpa

“Non è proprio così” spiega a BlogSicilia un’altra attendibile fonte politica siracusana. Le ragioni consistono nelle resistenze, dentro lo stesso nucleo del sindaco, nel votare per un candidato del Mpa, senza contare i mal di pancia tra gli stessi autonomisti per il candidato da proporre.

La rivalità nel Mpa

In lizza c’è certamente Luciano Aloschi ma tra chi ambisce a quella carica ci sarebbe anche Alessandro Di Mauro, figlio dell’ex assessore al Bilancio, Roberto Di Mauro, tra i consoli del Mpa a Siracusa. Le acque, dunque, sono agitate in entrambi i blocchi politici ed il tempo corre in modo inesorabile. La notte potrebbe portare consiglio, lo si saprà domani, a partire dalle 10.