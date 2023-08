E’ saltata per un voto l’elezione a presidente del Consiglio comunale di Siracusa di Alessandro Di Mauro, esponente del Mpa.

Cosa è accaduto

La strategia tra gli autonomisti ed il sindaco, Francesco Italia, non è andata in porto, a quanto pare a beffare Di Mauro è stato un “errore” da parte di un consigliere amico, che, nella scheda avrebbe scritto il nome del candidato del Mpa insieme a quello di Concetta Carbone, ex assessore della giunta Italia, eletta consigliera nella lista Francesco Italia sindaco, in corsa per il posto di vicepresidente.

Franco tiratore in Forza Italia

La scheda è stata annullata per questa ragione, secondo quanto emerge in questa prima ricostruzione, ma c’è un altro giallo, quello legato alla preferenza per Di Mauro manifestata da un consigliere del Centrodestra, che, evidentemente, non ha seguito le indicazioni di partito. Stando a radio Vermexio, il franco tiratore sarebbe in Forza Italia visto che Gianni Boscarino avrebbe ottenuto 3 voti invece che 4. La seduta è stata poi aggiornata perché è mancato il numero legale.