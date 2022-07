la candidata del pd caterina chinnici a siracusa

“Le Primarie si faranno, stiamo lavorando proprio per questo”. Lo ha detto a Siracusa, Caterina Chinnici, candidata del Pd per le Primarie del Centrosinistra dopo le roventi polemiche innescate da quaranta dirigenti del Pd che hanno annunciato di rinunciare alla consultazione interna, criticando il mancato allargamento le scelte del partito, i nomi dei candidati ed il percorso di scelta.

Il caso Lombardo

Nel calderone ci sono anche le stoccate di Claudio Fava, sfidante della Chinnici, sul cosiddetto campo largo, che includerebbe anche Raffaele Lombardo, rilanciato nei giorni scorsi dalla figlia del magistrato ucciso dalla mafia. “Ho grande stima per Caterina Chinnici – ha affermato Fava nel suo video – ma devo chiarire che l’apertura fatta a Lombardo e agli autonomisti è per me del tutto irricevibile.

Campo largo con progressisti

“Il campo largo si riferisce a quelle sigle di partito che sono i referenti di quello che è in questo momento il campo progressista. Quindi, Azione, +Europa ed Italia Viva: questi sono gli ampliamenti sul campo progressista su cui si lavora” ha detto Caterina Chinnici, escludendo, almeno sotto l’aspetto verbale, l’allargamento al Mpa di Raffaele Lombardo.

Forse, una correzione rispetto a quanto aveva sostenuto nei giorni scorsi per sopire le polemiche e non dare a Fava un argomento solido per il rush finale.

Lo scenario in caso di caduta Governo Draghi

Gli occhi della politica sono, comunque, puntati a Roma, domani si deciderà la sorte del Governo Draghi. Le oscillazioni del M5S stanno destabilizzando il quadro di alleanze nel Centrosinistra ma la candidate del Pd alle Primarie ritiene che lo scenario politico non subirà modifiche.

“Mi auguro innanzitutto – ha detto Caterina Chinnici, che è venuta a Siracusa insieme al segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – che il Governo non cada per il benessere del nostro paese. Però, non penso che, in caso di dimissioni di Draghi, lo scenario possa cambiare in Sicilia”. “Con il M5S abbiamo iniziato e stiamo proseguendo un percorso che contiamo di portare a compimento”