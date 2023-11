è accaduto a siracusa

Un rocambolesco incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in via dell’Olimpiade, nella zona della Balza di Acradina, dove una macchina, una Fiat Panda, è finita dentro una scarpata.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Siracusa, il conducente del mezzo, uno straniero, avrebbe tamponato un altro veicolo, invece di fermarsi, sarebbe scappato ma a velocità eccessiva e così avrebbe perso il controllo del veicolo.

Ha sfondato le protezione per poi planare a terra: si sarebbe procurato delle ferite ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono state avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto, frattanto sono state avviate le operazione di rimozione dell’auto.