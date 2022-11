la difesa del sindaco

“La graduatoria sulla qualità della vita non è riferita al solo capoluogo ma all’intera provincia, la cui popolazione di Siracusa rappresenta meno di un terzo”.

La classifica su qualità della vita

Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commentando il recente studio sulla qualità della vita condotto da Italia Oggi con l’Università La Sapienza di Roma, che relega la provincia di Siracusa al penultimo posto, alla posizione numero 106, davanti solo a Crotone.

Le carenze strutturali della città

Secondo il sindaco di Siracusa, la graduatoria è figlia di una carenza infrastrutturale risalenti agli anni scorsi. “La città soffre di alcune carenze strutturali risalenti – dice il sindaco Italia -a tempi molto lontani, trasporti pubblico locale e sistema idrico, per esempio, che nessun Comune può superare soltanto con le proprie forze e che finiscono con l’influenzare altri indicatori studiati”.

Siracusa al 96esimo posto su ecosistema urbano

In merito alla classifica, relativa all’ecosistema urbano, frutto di un rapporto che vede insieme la collaborazione de Il Sole 24 Ore e Legambiente elaborato sui singoli Comuni, Siracusa occupa la 96esima posizione. Il sindaco Italia espone i punti in cui la città da lui amministrata è migliorata.

“In questo caso non posso che rilevare alcune performance positive – afferma Italia – che hanno direttamente a che fare con scelte amministrative compiute in questi anni. Mi riferisco, per esempio, al solare pubblico che ci vede in 28esima posizione lì dove lo scorso anno e in quello precedente eravamo 91esimi; al posto numero 34 raggiunto per le isole pedonali (eravamo al 91 due anni fa e al 93 lo scorso anno); alle piste ciclabili, dove siamo 54esimi mentre eravamo 73esimi nel 2021 e nel 2020; e, infine, al dato sui rifiuti differenziati – conclude il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – che ci vede all’84esimo, in una risalita al ritmo di 5 posizioni l’anno rispetto alle rilevazioni dei due anni precedenti”