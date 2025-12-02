Una ragazzina è rimasta vittima di un violento pestaggio avvenuto nella serata di sabato scorso a Porta Marina, nel pieno del centro storico di Ortigia.

Le indagini

L’episodio su cui stanno indagando gli agenti di polizia, si sarebbe consumato in pochi minuti, attirando l’attenzione di alcuni presenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare le giovani coinvolte nell’aggressione.

La denuncia del parlamentare Gilistro

La vicenda è stata resa nota dal deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro, che ha raccolto le testimonianze di alcuni cittadini presenti al momento dei fatti. Il parlamentare ha espresso forte preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza giovanile nel cuore della movida siracusana.

“Nel cuore della movida”

“Tutto questo è avvenuto nel cuore di Ortigia, che dovrebbe essere il posto dove portare i figli a respirare bellezza, non paura”, ha dichiarato Gilistro, sottolineando come il suo sguardo sulla vicenda sia prima di tutto quello di un padre e di un nonno.

“Mi arrabbio, perché questi ragazzi non sono alieni: sono cresciuti nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre strade”.

L’appello

Da qui l’ennesimo appello rivolto a famiglie e istituzioni per un impegno più deciso sul fronte educativo e sociale. «Possiamo cambiare rotta se cominciamo da qui: smettere di essere spettatori indignati e tornare a essere adulti presenti. Una comunità che educa davvero è la sola cosa che, domani, potrà rendere di nuovo sicuro anche un sabato sera a Porta Marina», ha concluso il deputato.

Le indagini proseguono, mentre nella comunità cresce l’attenzione su un fenomeno che, ancora una volta, accende i riflettori sul rapporto tra giovani, spazi urbani e sicurezza.