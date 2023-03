l'interrogatorio in tribunale

Svolta nelle indagini per la rapina in una villa a Cassibile, a sud di Siracusa, consumatasi alla fine del gennaio scorso. L’analisi delle tracce rilevate all’interno dell’immobile e di alcuni oggetti ed indumenti rinvenuti nel corso del sopralluogo, ha permesso svelare l’esistenza di una banda catanese che avrebbe utilizzato un basista siracusano. Dai riscontri dei militari del comando provinciale di Siracusa, parte della refurtiva si troverebbe nell’hinterland catanese.

Arrestato un catanese dopo il colpo

Nelle ore successive al colpo, i carabinieri arrestarono uno dei presunti autori della rapina, Ignazio Scattamaglia, catanese, 40 anni. Durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, l’indagato affermò di non c’entrare nulla con la rapina, anzi spiegò che si era recato a Siracusa per questioni di affari legate al suo lavoro, avendo un ruolo nel campo della nautica.

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari, i rapinatori, dopo essere entrati nella villa, travisati dai passamontagna ed armati di pistole, avrebbero immobilizzato due giovani che erano, in quel momento in casa, per poi rubare monili e gioielli ed una cassaforte a vista in camera da letto.

L’allarme ai carabinieri

Poco dopo la fuga dei rapinatori, le vittime chiesero l’intervento delle forze dell’ordine e così i carabinieri del comando provinciale di Siracusa avviarono le ricerche per acciuffare la banda.

Auto abbandonata con cassaforte

Una delle auto dei rapinatori venne intercettata nella zona del fiume Ciane, gli autori del colpo, sentendosi in trappola, avrebbero abbandonato il veicolo dentro cui c’era la cassaforte appena portata via dalla villa e successivamente restituita ai proprietari. Il 40enne fu intercettato a bordo di un altro mezzo e poco dopo lo bloccarono.

Le indagini

La rapina sarebbe stata pianificata nel dettaglio, il “basista”, che vivrebbe nella zona di Cassibile, avrebbe dato delle informazioni sensibili alla banda di rapinatori. In effetti, pensare che il gruppo possa aver scelto a caso quella villa è una ipotesi assai improbabile.