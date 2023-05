sarà accompagnata a pozzallo

Nei giorni scorsi era stata denunciata dalla polizia per una serie di rapine commesse a Siracusa ai danni di altre donne.

Rapinatrice seriale

Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno arrestato la stessa indagata, 46 anni, originaria del Marocco, con l’accusa di evasione perché sottoposta ai domiciliari ma a Pozzallo, nel Ragusano, in relazione ad un altro procedimento.

Pm libera la donna

Il pm di Siracusa, in merito all’accusa di evasione, ha disposto la sua immediata liberazione, contestualmente i poliziotti dovranno provvedere al trasferimento della donna a Pozzallo, nella sua abitazione, da cui, però, è evasa per ben sei volte, come fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.

Ben sei evasioni in poco tempo

Insomma, visti i precedenti, piuttosto numerosi, la 46enne sembrerebbe piuttosto allergica al rispetto della misura cautelare, non è escluso che l’autorità giudiziaria possa chiedere un aggravamento con il trasferimento in carcere.

La rapina a Siracusa

Una delle rapine, commesse a Siracusa e contestate alla marocchina, risale al 27 aprile scorso, quando, in serata, avrebbe preso di mira una donna che si trovava davanti ad uno sportello bancomat per un prelievo di soldi.

Aggressione dopo prelievo dal bancomat

La 46enne avrebbe atteso la vittima per strada ed al momento opportuno l’avrebbe aggredita fisicamente facendola cadere sul marciapiede con l’obiettivo di strapparle la borsa. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno messo in fuga la marocchina mentre la vittima è stata costretta a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso che le hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Donna rapinata nell’androne del suo palazzo

Successivamente, il 6 maggio, l’indagata avrebbe commesso un’altra rapina ai danni, ancora una volta di una donna, un’anziana che avrebbe seguito fino all’ingresso nell’androne di un palazzo. Le avrebbe tappato la bocca per poi strapparle la borsa da cui ha rubato dei documenti e poche decine di euro.