Dal 14 al 28 giugno a Siracusa, collaborazione tra ateneo Catania e Mit

Importante collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania e il Massachusetts Institute of Technology (Mit), la più prestigiosa università del mondo.

Arriva così l’annuncio per la Summer School 2024 “Reinventing Coastal Wetlands”, un evento formativo di rilevanza internazionale che si terrà a Siracusa, Sicilia, dal 14 al 28 giugno 2024.

La Summer School 2024 rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti di entrambe le istituzioni di immergersi nello studio delle migliori pratiche e delle soluzioni sostenibili per la restaurazione delle zone umide costiere in un contesto di cambiamento climatico.

Grazie a una combinazione di workshop interattivi, attività pratiche e visite sul campo, i partecipanti potranno esplorare le sfide e le opportunità legate alla gestione sostenibile delle zone costiere.

Programma accademico inaugurato il 17 giugno

Il programma accademico sarà inaugurato ufficialmente il 17 giugno presso il Palazzo Impellizzeri di Siracusa, con la partecipazione di illustri relatori provenienti da entrambe le sponde dell’Atlantico.

Tra questi, il professore Enrico Foti, professore di idraulica presso il dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università degli Studi di Catania, e la professoressa Paola Malanotte-Rizzoli, docente di oceanografia fisica presso il dipartimento di scienze della terra, atmosferiche e planetarie del Mit

Foti, “Opportunità unica per gli studenti”

Il professore Foti, figura centrale del progetto, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Questa Summer School offre un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con problematiche globali attraverso una prospettiva multidisciplinare. La collaborazione con il Mit è un chiaro segno dell’eccellenza accademica che caratterizza questa iniziativa, e siamo orgogliosi di ospitare studenti della prima università al mondo, secondo gli ultimi dati, qui in Sicilia”.

Gli studenti avranno la possibilità di apprendere da alcuni dei massimi esperti internazionali nei campi dell’oceanografia, dell’ingegneria civile, dell’architettura, delle scienze ambientali e dell’archeologia.

Le lezioni saranno tenute da professori del calibro di Robert D. van der Hilst, Andrew J. Whittle, Heidi Nepf e Admir Masic del Mit, al professor Agustin Sanchez- Arcilla, coordinatore internazionale del progetto europeo Rest-Coast, oltre a rinomati accademici dell’Università degli Studi di Catania.

Il programma include anche escursioni nelle riserve naturali della Sicilia sud- orientale, offrendo ai partecipanti un’esperienza di apprendimento immersiva e diretta sul campo. Queste attività pratiche permetteranno di comprendere meglio le dinamiche delle zone umide costiere e le strategie di mitigazione degli impatti del cambiamento climatico.

Invitiamo i media e il pubblico a partecipare all’evento inaugurale per scoprire come la cooperazione internazionale e la ricerca avanzata possano contribuire alla conservazione e alla valorizzazione delle nostre risorse naturali e culturali.