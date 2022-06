lettera alla regione della sicula trasporti

Nella lettera che la Sicula Trasporti, gestore della discarica di Lentini, ha inviato al Governo regionale, emerge il fallimento del piano dell’amministrazione siciliana per l’emergenza rifiuti. In soldoni, i titolari delle tre discariche, Catanzaro Costruzioni, Impianti Srr Ato Cl 4 ed Oikos spa, dove, per 90 giorni, sarebbero dovuti finire i rifiuti provenienti da Lentini, sito ormai saturo, non potranno rispettare i loro impegni.

La lettera di Sicula Trasporti a Palermo

L’amministratore giudiziario della Sicula Trasporti ha scritto di aver ricevuto comunicazione dalla Impianti Srr Ato Cl 4 che, “dopo aver accettato i rifiuti decadenti provenienti dall’impianto Tmb della Sicula Trasporti nella misura di poco meno di 100 tonnellate, ha poi bloccato i conferimenti, rispendendo al mittente i camion ed inviando pec di sospensione non contenente alcuna motivazione“.

La capacità del sito di Motta Sant’Anastasia

Dalla lettera inviata all’assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica autorità, diretto da Daniela Baglieri, ed al Dipartimento regionale acque e rifiuti, sono evidenziate anche le difficoltà dell’impianto Oikos, situato a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese che “ha garantito la ricezione dei sovvalli presso il proprio impianto esclusivamente per 15 giorni a far data dal 3 giugno 2022”.

La situazione nella discarica dalla Catanzaro costruzioni

Anche il sito nell’Agrigentino, della Catanzaro costruzioni, ha problemi di capienza. “La Catanzaro costruzioni – si legge nella lettera dell’amministratore giudiziario della Sicula Trasporti – ha dato la propria disponibilità alla ricezione dei sovvalli per 500 tonnellate/settimana fino al 26 giugno 2022 e solo dopo data la disponibilità di 2000 tonnellate/settimana; il che – prosegue la lettera – determinerà una soluzione di continuità per 4/5 giorni”.

Riduzione dei rifiuti nella discarica di Lentini

Una situazione difficile quella prospettata dalla Sicula Trasporti che ha comunicato alla Regione di essere costretta a “ridurre drasticamente i quantitativi di rifiuti in ricezione a non più di 500 tonnellate die”, dopo “aver smaltito l’accumulo dei rifiuti verificatosi negli ultimi giorni” si legga ancora nella lettera che, per conoscenza, è stata inviata alle prefettura di Siracusa, Catania e Messina.