cittadini sporcaccioni che non conferiscono correttamente

Ci risiamo: file di mezzi contenenti rifiuti nei pressi della discarica di Lentini e cumuli di immondizia sulle strade di Siracusa. L’emergenza immondizia, come ogni anno, specie in estate, riesplode in Sicilia e quasi tutte le città sono alle prese con il problema.

Cittadini sporcaccioni

C’è da dire, però, che per quanto possa essere satura la discarica della Sicula Trasporti, le cui vasche sono ormai stracolme, il contributo dei cittadini è a dir poco pessimo. A Siracusa, ormai, in gran parte della città, a partire dalla domenica, i mastelli sono pieni e circondati di rifiuti indifferenziati.

Raccolta non rispettata

Questo vuol dire che gli stessi che li conferiscono, nei giorni sbagliati, non previsti nel calendario insomma, si disinteressano della raccolta differenziata. Infatti, i contenitori del vetro, della carta e dell’organico, sicuramente nella zona alta di Siracusa, se non sono vuoti poco di manca.

Affari d’oro con le multe per il Comune

Il Comune di Siracusa, nelle settimane scorse, ha annunciato una raffica di multe ai danni dei trasgressori e considerata la vastità di immondizia per l’amministrazione sarà come una manna dal cielo. Il sindaco, la settimana scorsa, ha anche scritto una lettera al presidente della Regione, Nello Musumeci, perché prenda la situazione in mano. Di certo, il problema non sarà risolto con gli inceneritori, pianificati dalla Regione, in quanto ancora in una fase embrionale.

Incendi a Palermo

Notte di incendi di rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i roghi di cassonetti e di cataste di spazzatura non raccolta dalla Rap, l’azienda che si occupa della raccolta della spazzatura nel capoluogo siciliano. I pompieri sono intervenuti di nuovo allo Zen in via Costante Girardengo e in via Nicolò Pensabene, nel quartiere Borgo Nuovo in via Cartagine, via Roccazzo, e nella zona dell’ospedale dei Bambini in via Mongitore.