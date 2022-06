nella giornata del 2 giugno

Code chilometriche sulla strada che porta alla discarica di Lentini, la più grande pattumiera del Mezzogiorno dove conferiscono oltre 170 Comuni.

Le vasche, come orami appurato da oltre un anno, sono sature e così molte città siciliane sono sommerse dall’immondizia ma questo dato testimonia, comunque, che la raccolta differenziata non è un successo. E’ un fallimento a Catania, che ha percentuali risibili, a Siracusa, nonostante il suo 65%, le strade sono colme di immondizia.

Niente raccolta il 2 giugno a Siracusa

E così, in uno stringato comunicato, il Servizio di Igiene urbana di Siracusa annuncia che “nella giornata di domani, a causa dei limiti ai conferimenti comunicati dall’impianto di Lentini di proprietà della Sicula Trasporti, non sarà possibile effettuare la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche”.

“Disagi non per colpa del Comune”

“Gli uffici comunali – afferma l’assessore all’Igiene urbana del Comune di Siracusa Andrea Buccheri – assicurano il massimo sforzo per diminuire i disagi alle famiglie non dovuti alla volontà della nostra Amministrazione ma alla cronica insufficienza di impianti regionali in cui conferire i rifiuti”.

Rifiuti tra i bimbi di una scuola

Ieri, su BlogSicilia, abbiamo documentato una scena da favelas brasiliana: bambini che giocano in mezzo ad una montagna di rifiuti. E’ accaduto in prossimità di una scuola elementare, la Karol Wojtyla, in via Tintoretto, nella zona di viale Santa Panagia.

Rifiuti tra i bambini

Sacchetti dell’indifferenziata gettati ovunque: lungo il risicato marciapiede e sulla strada ma soprattutto tra gli alunni dell’istituto scolastico. “I residenti sono davvero degli incivili” racconta un testimone che evidenzia come “il calendario legato alla raccolta differenziata sia praticamente saltato”.

Le sanzioni

L’amministrazione comunale di Siracusa, con il sindaco e l’assessore all’Igiene urbana, ha annunciato, nei giorni scorsi, la tolleranza zero per chi non differenzia in modo corretto, visto che, ormai la discarica di Lentini, dove viene conferito l’indifferenziato, è satura per cui ci sono pochissimi spazi a disposizione per i Comuni.