la discarica di lentini è ormai satura

“Sicula Trasporti ha in queste ore comunicato la riduzione della capacità di conferimento dei rifiuti da 900 a 500 tonnellate al giorno. A Lentini conferiscono 172 Comuni, e tra essi la sola Catania ne produce 400. E’ evidente che quello del corretto conferimento dei rifiuti diventa una vera emergenza”. Lo ha detto in apertura della conferenza stampa di il sindaco Francesco Italia che insieme agli assessori all’Ambiente Andrea Buccheri e alle Attività produttive, Andrea Firenze ha preannunciato, a partire dai prossimi giorni, un fermo giro di vite verso i comportamenti poco virtuosi.

Rifiuti nei condomini

“Rispetto al conferimento del rifiuto, che è residuale rispetto agli altri se si differenzia correttamente, il gestore Tekra e il settore Ambiente del Comune hanno riscontrato due grandi criticità, quella dei condomini e quella delle attività produttive. Alla vigilia dell’estate non possiamo mortificare la vocazione turistica di una città che si avvia ad una stagione dai grandi numeri” ha concluso il sindaco.

Le sanzioni

Per arginare il fenomeno, l’amministrazione ha in mente di emettere sanzioni ai titolari delle attività commerciali ed ai condomini ai quali anche l’assessore Andrea Buccheri ha chiesto “un’ulteriore assunzione di responsabilità reciproca perché Siracusa non può permettersi di vanificare il grande lavoro fatto finora e che ha portato la città ai primi posti tra i capoluoghi siciliani per la raccolta differenziata”.

Tekra ha preannunciato che non raccoglierà più questi rifiuti; dopo l’attività di sensibilizzazione avviata nei mesi scorsi, l’Amministrazione farà quindi partire nei prossimi giorni quella sanzionatoria anche se, ha detto tra l’altro l’assessore Andrea Firenze: “Tanti sono i comportamenti virtuosi che ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Sensibilizzazione sulla materia, attività sanzionatoria, tariffazione puntuale per stanare il sommerso sono le attività che nel breve e medio termine porteremo avanti”.