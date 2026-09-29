Un’area di circa 6.500 metri quadrati è stata sequestrata a Francofonte, in contrada Mastrocciardi, nell’ambito di un’indagine sulla gestione illecita di rifiuti.

Area di una azienda edile

Il terreno, riconducibile a una società attiva nel settore delle costruzioni, sarebbe stato utilizzato per l’accumulo di materiali senza le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale.

A far scattare gli accertamenti è stata una ricognizione aerea condotta dalla Guardia di finanza. Dall’alto sarebbe stata individuata un’ampia area recintata con caratteristiche compatibili con un sito di deposito di rifiuti.

La discarica

I successivi controlli effettuati dalla Tenenza di Lentini hanno portato all’ispezione del terreno. All’interno dell’area sarebbero stati trovati materiali di diversa natura, tra cui plastica, ferro, legno, oltre a scarti di vernici e relativi contenitori.

Responsabile denunciato

Secondo quanto emerso durante le verifiche, parte dei materiali sarebbe stata accumulata e interrata nel corso del tempo. Il terreno presenta un innalzamento di diversi metri rispetto ai fondi circostanti, elemento che dovrà essere ulteriormente valutato sotto il profilo ambientale.

L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo per impedire ulteriori conferimenti. Il responsabile della società è stato denunciato in stato di libertà alla Procura,