Meloni sui social: "Coalizione compatta"

Il candidato del centrodestra Fabio Roscioli è in netto vantaggio alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria. A scrutinio ancora in corso, con 384 sezioni su 487, Roscioli è al 52,47 per cento, secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale. Il voto serviva a coprire il seggio lasciato da Francesco Cannizzaro (Forza Italia) dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Attorno al risultato, però, si è aperta subito la polemica sull’affluenza.

I numeri dello scrutinio

Con oltre tre quarti delle sezioni scrutinate, Roscioli guida con il 52,47 per cento. Alle sue spalle Francesco Antonio Benedetto, candidato del campo largo delle opposizioni, al 36,11 per cento. Più staccati Domenico Giannetta, di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, al 10,04 per cento, e Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare, all’1,37 per cento.

L’esultanza del centrodestra

Il risultato è stato salutato con soddisfazione dalla maggioranza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto su Facebook: “Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori”.

Dello stesso tenore le parole della parlamentare di Forza Italia Rita Dalla Chiesa: “Grazie a Fabio Roscioli per aver regalato a Forza Italia questa sua grande vittoria in Calabria. L’ha regalata soprattutto al nostro presidente Berlusconi per il suo compleanno”. Dalla Chiesa ha ringraziato “la squadra fortissima che l’ha supportato, dal presidente Roberto Occhiuto al sindaco di Reggio, Francesco Cannizzaro”, aggiungendo che “la Calabria ha voluto rimanere fuori dalle polemiche e premiare la serietà del nostro candidato”.

La polemica sull’affluenza

A raffreddare l’entusiasmo è il dato della partecipazione al voto. Sul punto è intervenuto Osvaldo Napoli, della direzione nazionale di Azione, che ha riconosciuto il valore del vincitore ma ha spostato l’attenzione sulle schede: “Fabio Roscioli, vincitore delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria, è una persona perbene e di grande competenza. Ha vinto meritatamente contro i suoi avversari mentre il candidato di Vannacci ha perso come perderanno sempre i candidati di Vannacci. Il dato politico che desta allarme è nelle urne vuote di schede. Gli elettori continuano a disertare in massa quella che è considerata la più importante celebrazione della democrazia: l’esercizio del diritto di voto”.

Napoli ha poi legato l’astensione a una critica più ampia: “Da Reggio Calabria arriva l’ennesimo campanello d’allarme per la democrazia. Le persone non vanno a votare perché la politica non incide più nelle loro vite, perché si è allargato il divario fra le promesse e le realizzazioni. Le urne sono vuote perché gli elettori sono molto meno populisti dei loro rappresentanti. Considero questo di buon auspicio per un partito come Azione che fa della concretezza la sua bandiera”.