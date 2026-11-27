Il Tmb cambia indirizzo, ma non lascia la provincia di Siracusa. Il Consiglio di amministrazione della SRR Ato Siracusa Provincia ha approvato all’unanimità la relazione che chiede alla Regione di spostare da Melilli ad Augusta l’impianto di trattamento meccanico biologico previsto dal Piano regionale dei rifiuti. L’obiettivo è chiaro: non perdere i circa 35 milioni di fondi Fsc già assegnati al territorio. Lo si legge nel verbale n. 3 del 21 maggio 2026, firmato dal presidente Emanuele Fortunato.

Da Melilli ad Augusta

Per la SRR si tratta di spostare un cantiere, non di cancellarlo. La proposta, scrive il Cda, “riguarda esclusivamente la ricollocazione territoriale del medesimo impianto all’interno dello stesso ambito provinciale”. Restano invariati la capacità, il fabbisogno e il finanziamento: cambia solo il luogo dove sorgerà.

La relazione sarà trasmessa al dirigente regionale Salvatore Cocina e al presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, perché assumano “tempestivamente le necessarie determinazioni amministrative e pianificatorie”. L’ultima parola, dunque, spetta alla Regione, che dovrà modificare il Piano.

Il passo indietro di Melilli

Tutto nasce dal ritiro del Comune di Melilli. Il presidente ricostruisce che “a causa di posizioni critiche emerse in ordine alla localizzazione del progetto, che hanno addirittura paventato profili di opacità nell’iter amministrativo”, Melilli “ha ritirato la propria disponibilità”. Il Comune lo aveva chiesto con una nota del 3 settembre 2025, il giorno dopo il videomessaggio con cui il sindaco e deputato regionale Giuseppe Carta si era difeso dalle accuse.

La vicenda dei terreni

Il verbale non nomina nessuno, ma il contesto è noto. Nell’estate 2025 esplose un caso mediatico per via di alcune particelle individuate per l’impianto e riconducibili ad uno stretto familiare del sindaco di Melilli Carta ed al fratello di un assessore del Comune di Melilli. Erano seguiti l’interrogazione del deputato Ismaele La Vardera sui possibili conflitti di interesse e le polemiche politiche, con Fratelli d’Italia tra i protagonisti.

Carta aveva respinto tutto: il nipote, aveva spiegato, aveva acquistato i terreni a un’asta, destinandoli a un impianto fotovoltaico. E aveva promesso di dimettersi “da sindaco e da deputato regionale” se si fosse rivelata una bugia.

Le offerte su Augusta

Gli avvisi pubblici hanno portato tre manifestazioni di interesse, tutte nel territorio di Augusta, Comune governato dal sindaco Giuseppe Di Mare, neo commissario della Lega. Per il presidente, le verifiche “hanno consentito di individuare, nel territorio del Comune di Augusta, una soluzione concretamente praticabile, urbanisticamente compatibile e tecnicamente idonea”. Nessun sito è stato scelto: per il Cda si è trattato di una consultazione preliminare, “senza configurare né procedura di gara né avvio di affidamento”.

La posta in gioco

Il Cda mette in fila i rischi dell’immobilismo: non realizzare l’impianto, costringere i Comuni a conferire fuori Regione “con conseguente aggravio significativo dei costi a carico dei cittadini” e perdere i fondi. Una perdita che, avverte, “determinerebbe gravi ripercussioni economiche, ambientali e sociali sull’intero territorio provinciale”.