problemi di sicurezza

E’ considerato ad alto rischio il derby d’alta classifica tra Siracusa e Trapani che si giocherà domenica al De Simone di Siracusa. Una partita, valevole per il campionato di serie D, girone I, che potrebbe orientare il corso del campionato, considerato che entrambe le squadre sono in lizza per la promozione in serie C.

La rivalità tra tifoserie

Le tifoserie organizzate di entrambe le squadre non si amano, come spesso accade in Sicilia, e la possibilità che possono accadere incidenti è elevato.

Il pressing della Questura per il no alla trasferta

E così la Questura di Siracusa ha chiesto all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di vietare la trasferta agli ultras granata e nella giornata di oggi dovrebbe essere presa la decisione. Se si considererà la proposta, la palla, nella giornata di domani, passerà al Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Le partite a rischio e gli scontri dopo Siracusa-Acireale

In occasioni di altre partite, disputate al De Simone, la polizia aveva sollecitato lo stop alle trasferte per i tifosi dell’Igea Virtus e dell’Acireale e si sa come è andata, specie per il post gara di Siracusa-Acireale: scontri tra sostenitori sulle strade, con lanci di pietre e petardi, danni ai veicoli, insomma una guerriglia urbana, sedata a fatica dalle forze dell’ordine, che, al termine degli accertamenti, hanno emesso 90 Daspo ed altrettante denunce, tra cui anche nei confronti di minori.

Lo stadio trappola

E considerati i rapporti per nulla buoni tra gli ultras di entrambe le squadre, il timore di nuove violenze fuori dallo stadio è piuttosto concreto. In caso l’Osservatorio decidesse di protendere verso il sì alla trasferta dei granata, i tifosi saranno sistemati nel settore degli ospiti, nella curva da cui si accede in via Torino.

La posizione dello stadio del Siracusa, costruito in epoca fascista quando la città aveva una estensione limitata e la Borgata era la periferia, è una vera trappola: strade strette e soprattutto tanti edifici sopra quella curva. Infatti, da una di queste palazzine, nel corso della partita tra Siracusa e Igea Virtus, furono lanciati dei petardi contro la tifoseria messinese.