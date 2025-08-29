E’ bufera politica a Siracusa dopo la decisione dell’amministrazione comunale di riportare i cassonetti dell’immondizia per il conferimento dell’indifferenziato in due punti del rione della Mazzarrona dove la raccolta differenziata non è mai decollata.

Pd contro Italia ed assessore Aloschi

Il gruppo consiliare del Pd prende di mira il sindaco ma soprattutto l’assessore al Verde pubblico, Luciano Aloschi, esponente del Mpa-Grande Sicilia, peraltro al centro di una polemica, nelle settimane scorse, per aver proposto di togliere le aiuole dallo spartitraffico di viale Scala Greca.

“Assessore tratto dal film Cetto La qualunque”

“L’Amministrazione Italia – spiegano dal Pd – con l’assessore Aloschi, dopo la crociata contro gli spartitraffico, si dedica ad un ritorno all’indifferenziata nella raccolta dei rifiuti urbani. Anche su questo dimostrano di essere incompetenti e di non avere idee di come si amministra. No spartitraffico, più cassonetti dell’indifferenziata per tutti”: a Siracusa abbiamo un assessore tratto da un film di Cetto La qualunque”.

Premio agli evasori

Nella sua analisi, il gruppo consiliare del Pd ritiene fallimentare la scelta. “Rimettendo i cassonetti indifferenziati in strada, ci sarà solo più sporcizia e più incuria, con il risultato devastante di rimanere stagnanti sull’aumento della percentuale di differenziata in città, comportando, infine, il drastico passo indietro sulla lotta all’evasione della tari. Non si amministra così la città e non si costringono i cittadini a tornare indietro di decenni solo perché emerge l’incapacità dell’amministrazione a governare la città”.

FdI boccia la scelta dell’amministrazione

Non meno tenero il giudizio del capogruppo di FdI, Paolo Cavallaro. “Una resa che avrà effetti negativi verso troppi cittadini incivili che, da ogni parte della città, si recheranno presso i cassonetti stradali per gettare qualsiasi cosa, a danno degli obiettivi che l’Amministrazione stessa ha provato a raggiungere con le isole ecologiche e ccr fissi e mobili”.

La proposta

Cavallaro afferma che si tratta di una resa da parte del Comune. “I cittadini onesti e perbene della Mazzarona, che sono la stragrande maggioranza, pretendono lotta seria e costante alle discariche abusive, all’evasione Tari e alle ingenti morosità dei canoni abitativi. Più volte abbiamo chiesto al Sindaco di chiedere aiutoal Prefetto e alle Forze dell’ordine, più volte abbiamo chiesto di portare in consiglio comunale una proposta efficace di contrasto all’ evasione fiscale, anche esternalizzando il servizio in forma mista pubblica/privata, ma abbiamo letto nelle poche parole di risposta approssimazione e sottovalutazione del problema”