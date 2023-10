È stato rinvenuto in una zona di campagna di Ispica

È stato rinvenuto in una zona di campagna di Ispica, nel Ragusano, il corpo senza vita di un 34enne di Solarino (Siracusa), che da ieri aveva fatto perdere le sue tracce. Fabio Vita, impiegato in una struttura sportiva tra Siracusa e Floridia, è rimasto vittima di un incidente stradale con la sua motociclista, trovata a poca distanza dal corpo.

Era uscito ieri mattina in moto

L’uomo era uscito ieri mattina in sella alla sua moto per una piccola gita fuori porta a Pozzallo ma quando non è rientrato la famiglia ha dato l’allarme. La moglie ha lanciato un appello sui social per poi presentare una denuncia ai carabinieri. Sono state avviate le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.