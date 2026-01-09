È stato ritrovato privo di vita Francesco Cavallaro, 62 anni, senza fissa dimora originario di Priolo, di cui non si avevano notizie da diversi giorni.

Il corpo è stato individuato nell’area dell’ex stazione ferroviaria del Comune situato nella zona industriale. Secondo una prima valutazione, la morte potrebbe essere avvenuta nelle ultime ore o nella giornata precedente al ritrovamento. Sul luogo sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno per gli accertamenti.

Le operazioni di ricerca, avviate nei giorni scorsi, si sono svolte nel rispetto del piano provinciale previsto per le persone scomparse. Le attività hanno coinvolto forze dell’ordine, Protezione Civile e numerosi volontari, impegnati in perlustrazioni a terra supportate da unità cinofile e droni. Le verifiche sono partite dalle zone più vicine ai luoghi abitualmente frequentati dall’uomo, per poi estendersi gradualmente ad aree più ampie e difficilmente accessibili. A supporto delle operazioni è stato utilizzato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, impiegato nel sorvolo delle zone impervie.