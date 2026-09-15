Lesioni infette, fuoriuscita di pus e una seconda lesione nella parte bassa della schiena. È quanto, secondo la documentazione in possesso del deputato regionale Carlo Auteri, sarebbe stato riscontrato su un paziente di una Rsa di Lentini recentemente arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale. L’episodio si inserisce in una serie di segnalazioni ricevute dal parlamentare sulle condizioni di assistenza dei pazienti ospitati nella struttura.

Auteri ha trasmesso una formale richiesta di ispezione, verifica e controllo all’assessorato regionale alla Salute e alla Direzione generale dell’Asp di Siracusa, chiedendo agli organismi competenti di accertare le circostanze segnalate.

Le segnalazioni sulle condizioni dei pazienti

Tra la documentazione acquisita dal deputato figura quella relativa al recente accesso in Pronto soccorso di un paziente, già affetto da altre patologie, che presentava, secondo quanto riferito, una grave infezione alla schiena, con lesioni infette e fuoriuscita di pus, oltre a una seconda lesione nella parte bassa della schiena.

Auteri afferma inoltre di essere in possesso di documentazione fotografica relativa alle condizioni di alcuni pazienti e di avere già informato il commissario dell’Asp di Siracusa.

“Quanto mi è stato segnalato merita un accertamento immediato. Quando si parla della salute e della dignità di persone fragili non possono esserci zone d’ombra: le istituzioni hanno il dovere di verificare e dare risposte”, afferma il deputato regionale.

La richiesta di ispezione

L’iniziativa nasce dalle diverse segnalazioni ricevute dal parlamentare sulle condizioni di assistenza dei pazienti ospitati nella struttura. Circostanze che Auteri chiede adesso agli enti regionali di verificare attraverso un’ispezione.

“Non intendo formulare sentenze né sostituirmi agli organi preposti ai controlli – sottolinea Auteri – ma sono in possesso di elementi che non possono essere ignorati. Ci sono state segnalazioni riguardanti pazienti che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure dell’ospedale di Lentini e ritengo indispensabile comprendere se l’assistenza garantita all’interno della struttura sia stata sempre adeguata alle loro condizioni”.

Il parlamentare ribadisce quindi di voler affidare agli organi competenti la verifica delle circostanze segnalate.

“È un quadro che pone interrogativi ai quali non posso e non voglio dare personalmente una risposta: devono farlo i tecnici e le autorità sanitarie attraverso verifiche puntuali”, riferisce Auteri.

Le verifiche richieste all’Asp

Nella richiesta trasmessa agli enti competenti, il parlamentare chiede che le autorità destinatarie intervengano tempestivamente e forniscano riscontro alle circostanze segnalate.

“Prima di qualsiasi denuncia pubblica viene il rispetto dell’essere umano e della sua dignità, soprattutto quando parliamo di persone fragili”, afferma Auteri.

Il deputato chiede infine che siano gli eventuali controlli a stabilire se quanto segnalato trovi conferma e se emergano criticità.

“Cerco risposte immediate, non per me ma per la salute di tutti i pazienti della Rsa. Se tutto è stato fatto correttamente, saranno i controlli a certificarlo. Se invece dovessero emergere criticità, bisognerà intervenire immediatamente per rimuoverle e accertare eventuali responsabilità. La tutela dei cittadini viene prima di tutto e su questo non sono disposto ad accettare ritardi o silenzi”.