rinchiusi nel carcere di cavadonna

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Belvedere, frazione di Siracusa, nell’ambito di uno specifico e mirato servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato per furto aggravato di materiale ferroso Concetto Modica, siracusano disoccupato di 38 anni e Adriano Caruso, siracusano disoccupato di 28 anni.

Nello specifico, durante il pattugliamento di viale Epipoli, i due sono stati notati a bordo di una moto ape carica di materiale ferroso con fare sospetto mentre uscivano dall’area recintata di pertinenza di una macelleria dismessa, pertanto sono stati subito bloccati e controllati dai militari dell’Arma.

Sulla moto ape erano stipate 5 porte da esterno, in alluminio e ferro, varie attrezzature per macelleria per un peso complessivo pari a kg. 300 circa, due biciclette e cavi e tubi in rame dell’impianto elettrico interno ed esterno e delle celle frigorifere, per un peso totale pari a kg. 35 circa.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario dell’azienda colpita mentre i 2 arrestati, condotti presso i locali della Stazione Carabinieri di Belvedere, per le formalità di rito, sono statati accompagnati presso il carcere Cavadonna in attesa di rito direttissimo.