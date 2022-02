indagini della polizia di siracusa

Il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare nei confronti di un 62enne, con precedenti penali, e della sua compagna, 45 anni, per una catena di furti in casa, commessi tra Siracusa ed Avola, tra il luglio del 2021 ed il gennaio del 2022. Lui è agli arresti domiciliari, lei è stata sottoposta all’obbligo di firma come prevede il provvedimento del gip, eseguito dalla polizia.

Il metodo della coppia

Secondo quanto emerge nelle indagini, i due agivano secondo un metodo ben collaudato. L’uomo, in un caso insieme alla sua compagna, si impossessava delle chiavi delle abitazioni delle vittime, asportandole dalle auto parcheggiate in strada e poi metteva a segno i colpi nelle abitazioni, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Oro e preziosi rubati

Il ladro, in molte occasioni, avrebbe rubato oro, gioielli, denaro e materiale informatico di valore. Le indagini avviate dalla Squadra mobile, si sono avvalse soprattutto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di identificare l’autore della raffica di furti e la sua compagna.

La richiesta della misura

Le indagini si sono trasformate in una richiesta di misura cautelare alla Procura della Repubblica che ha poi chiesto al gip l’emissione del provvedimento cautelare, firmato nelle ore scorse.

Ai domiciliari il 62enne

“Pertanto, nella giornata scorsa, personale della Squadra Mobile ha rintracciato l’uomo che, al termine delle incombenze di rito, è stato sottoposto ai domiciliari, mentre alla sua compagna è stata notificata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa.

Donna denunciata per furto di energia

Nelle ore scorse, un’altra donna è incappata in una indagine della polizia per un furto. In questo caso, l’indagata, una trentenne, che è stata denunciata in Procura, avrebbe sottratta energia elettrica. E’ emerso dopo una verifica effettuata insieme dalle Volanti insieme al personale tecnico: il contatore della signora è risultato manomesso.