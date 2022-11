i dati forniti dalla questura

Sono 800 i migranti giunti al porto di Augusta, nel Siracusano, in una settimana. Sono i numeri forniti dalla Questura di Siracusa che gestisce, con il coordinamento della Prefettura, gli arrivi degli stranieri, provenienti, stando ai dati della polizia, da vari paesi, tra cui Egitto, Bangladesh e Tunisia.

Ultimo sbarco nella notte con 350 migranti

Sono 350 i migranti giunti nella notte a Augusta a bordo della nave militare Peluso. Lo sbarco, che si aggiunge a quello avvenuto nella notte di 48 persone a Pozzallo, è giunto al termine di una giornata che ha visto le unità della Guardia costiera impegnate in un maxi soccorso di circa 700 persone.

I porti da sbarco

Roccella Jonica, Messina, Catania, Augusta e Pozzallo sono le città interessate dell’accoglienza dei migranti: nella città dello Stretto due motovedette della Guardia di Finanza con 153 persone (102 uomini, 11 donne e 40 minori di cui 35 non accompagnati) e 62 (59 uomini e 3 minori non accompagnati) e a Catania 208 persone da un mezzo navale della Guardia (costiera e tra loro altri 17 minori non accompagnati). Le nazionalità di provenienza sono Egitto, Siria, Bangladesh e Pakistan. Tutti erano partiti dalla Libia.

Il più consistente numero di migranti, circa 350, è sbarcato in Calabria da un rimorchiatore che li aveva messi in salvo. Ancora a Pozzallo c’erano stati due sbarchi, ma da eventi diversi: all’alba di ieri 78 persone erano state portate da Gdf e Guardia costiera, messe in salvo da due barchini, tutti uomini originari del Bangladesh.

In 34 a Lampedusa

Sono giunte a Lampedusa le 34 persone che avevano chiesto aiuto ad Alarm Phone. I migranti viaggiavano a bordo di una imbarcazione in cui entrava acqua. “Adesso – riferisce la ong – sono al sicuro”.