misura eseguita dalla polizia

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno eseguito il fermo di due egiziani, rispettivamente di 21 e di 22 anni, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Due egiziani

I due giovani, dopo precisi riscontri scaturiti da indagini di polizia giudiziaria, sono sospettati di essere gli scafisti che hanno condotto nel pomeriggio del 5 ottobre scorso un’imbarcazione che, dopo essere salpata dalle coste libiche, è approdata nel porto commerciale di Augusta con a bordo 22 migranti. I due arrestati sono stati condotti in carcere.

Sbarchi a Lampedusa

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove, durante la notte, sono approdati in 156. A soccorrerli la nave Diciotti e la motovedetta Cp302 della Guardia costiera. Sul primo barcone viaggiavano in 85 (12 donne e 5 minori), sul secondo in 71 (3 donne) di nazionalità egiziana, siriana, sudanese ed eritrea. Ai soccorritori hanno dichiarato di provenire da Zawiya, in Libia. Per la giornata di oggi non sono previsti trasferimenti dall’hotspot dove ci sono 289 ospiti. Ieri ci sono stati quattro sbarchi per un totale di 278 persone.

La ong in navigazione

Sea-Watch 5, la nuova nave della ong tedesca, ha lasciato il porto di Flensburg in Germania e si dirige verso la spagnola Burriana, da dove partirà per la prima missione nel Mediterraneo centrale alla ricerca di imbarcazioni di migranti n pericolo. “Dopo mesi di allestimenti – spiega la ong – la Sea-watch 5 ha lasciato Flensburg” due notti fa e “dopo una fermata a Rotterdam viaggerà verso Burriana, dove saranno completati gli ultimi preparativi prima dell’arrivo dell’equipaggio”.

L’annuncio della nuova nave, risultato della trasformazione della Ocean Don, era stato fatto nel novembre del 2022. La nave è stata costruita nel 2010, ed è dunque, spiega la ong, “la più giovane delle nostre navi”. La sua velocità massima è di 13 nodi, e può ospitare fino a 500 persone su un’area di coperta di 230 metri quadri. “Grazie ai tempi di manutenzione più brevi – sottolinea la ong – potremo andare in missione di salvataggio ancora più spesso. Inoltre, a lungo termine avremo costi fissi più bassi.