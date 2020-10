blitz in una casa popolare di siracusa

Erano convinti che a bussare alla loro porta fossero dei clienti pronti ad acquistare droga. Ma in casa hanno fatto entrare due poliziotti che hanno subito scoperto un vero mercatino per lo spaccio di hashish e marijuana . Sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Francesco Giudice, 29 anni, e Roberta Ferrara, 57 anni, che vivono in un appartamento di un edificio di edilizia popolare nel rione della Mazzarrona, al centro di tanti traffici di droga.

Gli agenti della Squadra mobile, nei giorni scorsi, avevano avuto delle precise informazioni sulla presunta attività di spaccio della coppia, per cui sono stati organizzati degli appostamenti che avrebbero svelato come quella casa era diventata un punto di riferimento per alcuni tossicodipendenti. C’erano anche le telecamere di sicurezza che avrebbero permesso agli indagati di tenere sotto controllo quella zona in modo da prevenire l’arrivo delle forze dell’ordine. E così, la polizia ha giocato d’astuzia, facendo intervenire due agenti in abiti borghesi che si sono recati nella palazzina dove abitano gli indagati. La donna, per nulla insospettita, ha aperto la porta: i due poliziotti avrebbero notato la presenza di un’altra persona che stava per acquistare delle dosi di droga.

In casa c’era un banchetto con gli stupefacenti: sono stati sequestrati circa 110 g di hashish e 60 di marijuana, in parte confezionate, un bilancino di precisione elettronico, un tagliere, denaro, frutto della presunta attività di spaccio. La polizia ha avviato le indagini dopo aver visto alcune foto sui social network su un traffico di droga che, secondo gli inquirenti, è riconducibile a quello della coppia.

I due, nelle prossime ore, saranno accompagnati al palazzo di giustizia di Siracusa, in viale Santa Panagia, per essere sottoposti all’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida dei provvedimenti restrittivi.