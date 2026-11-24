Il fronte che sei giorni fa aveva tentato di mandare a casa il sindaco Francesco Italia non regge alla prova della vicepresidenza. Ivan Scimonelli, consigliere di Insieme, è stato eletto vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa con 18 voti, contro i 10 di Paolo Romano, capogruppo di Fratelli d’Italia. Non hanno preso parte al voto i tre consiglieri del Pd e Andrea Buccheri, del gruppo misto.

Lo scrutinio era segreto, e per questo ogni attribuzione resta una lettura dei numeri. Il dato politico, invece, è certo. Scimonelli appartiene a Insieme, il gruppo vicino a Giovanni Cafeo, che il 18 novembre ha votato la mozione di sfiducia, ferma a 16 voti contro i 20 necessari. Sei giorni dopo, un suo esponente conquista la vicepresidenza.

I numeri

La somma torna: 18, più 10, più i quattro che non hanno partecipato, fa 32, quanti sono i consiglieri. La maggioranza del sindaco conta 14 voti tra Mpa, lista Italia e lista Bandiera. Con Franco Zappalà e Boscarino, usciti dall’aula prima del voto sulla sfiducia per non esporsi, si arrivava a 16, e con i due consiglieri di Insieme a 18. I 10 di Romano coincidono con quanto resta del fronte che aveva firmato la sfiducia, tolti Insieme e gli esclusi dal voto. È una ricostruzione per sottrazione: nell’urna un voto basta e i franchi tiratori non lasciano firma.

Il Pd e il fronte spezzato

Il Pd, che nelle ore precedenti avrebbe manifestato perplessità proprio su Romano, sceglie di non partecipare, e con i dem esce Buccheri. Non è decisivo: anche sommando i loro voti Romano non sarebbe arrivato a 18. Ma il gesto dice che l’intesa tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, che aveva firmato e votato la sfiducia, era un’alleanza di scopo, non una coalizione capace di eleggere un vicepresidente. La candidatura condivisa Mpa-Forza Italia su Alessandra Barbone, ipotizzata nei giorni scorsi, non ha preso corpo.

Chi vince e chi incassa

Per il sindaco è un risultato tattico: l’opposizione si presenta divisa e perde anche la vicepresidenza, così la sfiducia respinta si trasforma in un segnale di forza. Ma l’elezione non è una fiducia, e Scimonelli ha votato la sfiducia. Il vincitore più netto è Insieme, cioè l’area Cafeo, che dialoga con Italia e grazie a quest’asse guida la Fondazione Siracusa 2033, di cui il Comune è socio.

Ora la giunta

Si apre adesso la partita più difficile, quella della nuova giunta, a cui l’elezione è legata. I posti liberi sono quattro dopo la riconferma dei cinque assessori uscenti, e ognuno ha un prezzo. L’Mpa vuole contare di più e chiederebbe garanzie sul mandato. Chi ha garantito i voti, chiunque sia stato, presenterà il conto. Il sindaco dovrà tenere insieme una maggioranza a geometria variabile.