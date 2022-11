l'intervento del centrodestra di siracusa

“Prendiamo atto che il PD, nonostante la disastrosa esperienza amministrativa del sindaco Italia, non sappia proporre alternative serie, valide e credibili alla carica di primo cittadino”.

Il Centrodestra contro il Pd

Lo affermano i vertici del Centrodestra siracusano, in un comunicato congiunto, firmato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Mpa, Udc-Dc, in merito alle polemiche dentro il Pd, dopo le dichiarazioni del presidente dell’assemblea del partito, Paolo Amenta, che, a BlogSicilia, ha svelato l’ipotesi di sostenere il sindaco Italia, esponente di Azione, alle amministrative del 2023.

“Resa dei conti dentro il Pd”

Per il Centrodestra, che due settimane fa si è riunito per definire una piattaforma politica in vista delle amministrative del 2023 in 4 Comuni del Siracusano, quanto sta accadendo in queste ore nel Pd sarebbe “una resa dei conti che potrebbe, di fatto, penalizzare ulteriormente la città, le cui molteplici criticità sono state anche cristallizzate e certificate dai dati statistici, pubblicati in questi giorni, che la pongono al penultimo posto in Italia per qualità della vita”.

“Siracusa i suoi cittadini hanno l’urgenza, ma soprattutto il diritto, di avere una amministrazione competente, coraggiosa, capace di riconoscere – si legge ancora nel comunicato congiunto del Centrodestra -e amare la storia e le potenzialità di questo straordinario territorio. Siamo convinti che non sia possibile gestire senza programmare, pertanto la coalizione di Centrodestra sta già coordinando le personalità e le energie migliori per predisporre un adeguato programma di rinascita della città”.

L’ipotesi Bufardeci

Il Centrodestra non ha ancora un nome da proporre agli elettori, del resto le elezioni saranno in primavera ma circola, con insistenza, l’ipotesi di scommettere sull’ex sindaco, Titti Bufardeci, che ha governato la città dal 1999 al 2008. Socialista prima, Bufardeci è stato tra i massimi dirigenti siciliani di Forza Italia ed alla Regione è stato vicepresidente prima di dimettersi per ricoprire la carica di primo cittadino.

Dal 2012, dopo la sconfitta elettorali alle Regionali con la lista Grande Sud di Micciché, Bufardeci è sparito dai radar della politica ma negli ultimi tempi ha saldato la sua amicizia con il neo deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata.