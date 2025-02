Un violento incidente stradale si è verificato in via Elorina, a Siracusa, all’altezza della rotonda della Madonnina. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Idea, condotta da una donna, ed una Ford Fiesta, al cui volante c’era la proprietaria insieme ad un bambino.

In ospedale

Si è reso necessario l’intervento delle ambulanze del 118 per il trasferimento dei feriti al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa e dalle prime informazioni una delle conducenti è in gravi condizioni. E’ in prognosi riservata la vittima ma i medici non si sbilanciano sulle capacità di recupero della donna.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale che sta provando a sentire i testimoni per la ricostruzione della dinamica.

Auto si ribalta

Potrebbe essere stato causato da una manovra di sorpasso il ribaltamento di un’autovettura Opel, che si è adagiata sul fianco sinistro dopo un probabile contatto avvenuto in serata con l’autovettura che la precedeva, percorrendo viale Scala Greca, nella medesima direzione di marcia.