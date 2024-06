indagine dei carabinieri

Tragedia a Siracusa nel primo pomeriggio quando una donna di 58 anni, scrutatrice in un seggio della scuola Lombardo Radice, in via Archia, si è lanciata dal balcone di casa sua, all’ottavo piano di una palazzina, a ridosso di corso Gelone, a poca distanza dalle sezione elettorale.

Le indagini dei carabinieri

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri che hanno avviato le indagini, la donna sarebbe rientrata nella sua abitazione per una pausa pranzo ma non essendo rientrata nel seggio qualcuno ha iniziato a preoccuparsi fino alla macabra scoperta da parte di un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Morta dopo l’impatto

Purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’impatto sulla strada. I carabinieri hanno sentito le prime testimonianze, a cominciare dai parenti e dagli amici per avere contezza sulle condizioni della 58enne, se, insomma, avesse dei problemi, di natura fisica o psicologica che l’affliggevano.

Le testimonianze

Bisognerà capire cosa diranno gli altri scrutatori ed il presidente del seggio in cui la vittima era in servizio, allo scopo di accertare se avesse mostrato qualche malessere prima di tornare nella sua abitazione per poi prendere quella drammatica decisione.

Gli accertamenti

In ogni caso, i carabinieri del comando provinciale di Siracusa stanno completando altre verifiche, a cominciare dal fatto se in casa della 58enne c’erano altre persone: un elemento fondamentale per escludere ogni altri ipotesi, perché, al momento, la tesi prevalente è quella del suicidio. Sarà anche passata al setaccio la vita della donna per svelare se avesse dei problemi con qualcuno, insomma, come accade spesso in questi casi, ogni elemento viene preso in considerazione perché il mosaico possa comporsi di ogni tassello.

Naturalmente, la notizia del decesso della 58enne ha scosso non solo il seggio ma l’intera sezione elettorale, del resto gli scrutatori ed i presidenti di seggio si erano conosciuti qualche ora prima dell’inizio delle operazioni di voto.