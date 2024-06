il dato del comune di siracusa

Sono nel complesso 51 i presidenti di seggio 273 gli scrutatori, a Siracusa, che sono stati sostituiti prima dell’apertura delle urne. Il dato è stato diffuso dal Comune di Siracusa, per cui “sono stati prontamente rimpiazzati dall’Ufficio elettorale grazie agli elenchi dell’apposito albo”. Inoltre, le operazioni di voto nelle 123 sezioni “sono iniziate regolarmente” così come “la costituzione dei seggi, alle 9 di stamane, è avvenuta senza imprevisti”.

Macchina elettorale al via alle 6

La macchina elettorale, coordinata dalla dirigente Loredana Carrara e dalla funzionaria Loredana Dugo, sì è messa in moto già alle 6 di oggi quando i presidenti hanno ricevuto il materiale necessario e le schede elettorali rigorosamente sigillate. Tale passaggio è stato oggetto di un verbale che i consegnatari di seggio del Comune hanno poi portato all’Ufficio elettorale per le successive comunicazioni alla Prefettura.

L’assistenza alle sezioni

L’ufficio ha inoltre predisposto i turni per assicurare ininterrottamente l’assistenza alle sezioni fino alla

chiusura dei seggi (domani alle 23) e durante lo scrutinio che inizierà subito dopo. Nel servizio sono impegnate anche le forze dell’ordine che assicurano i controlli e i collegamenti tra i seggi e l’ufficio, oltre ad altre attività necessarie.

Le raccomandazioni per il voto

“Si ricorda che per votare bisogna essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Se questa dovesse essere stata utilizzata in tutti gli spazi oppure fosse stata smarrita o deteriorata, i diretti interessati potranno ottenerne una nuova recandosi personalmente allo sportello di via San Sebastiano 31, che oggi è aperto fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23” spiegano dal Comune di Siracusa.

Problemi a Palermo

Problematica è la situazione a Palermo. Ieri in tutta fretta l’amministrazione guidata da Roberto Lagalla ha pubblicato un nuovo bando per reclutare in extremis i sostituti di chi ha rinunciato. Ma ancora in serata dal Comune filtrava che non tutte le postazioni vacanti erano state coperte, né per quanto riguarda i presidenti né per quanto riguarda gli scrutatori.