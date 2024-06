sulla 124 a ridosso dello svincolo sud dell'autostrada

Un pauroso incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Statale 124, ai piedi dello svincolo sud dell’autostrada Siracusa-Catania.

Auto contro moto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, nell’impatto sono rimasti coinvolti una macchina ed una motocicletta: ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

In codice rosso

E’ in codice rosso, vuole dire che le sue condizioni sono ritenute gravi dai medici e così non si esclude che possa essere trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Frattanto, gli inquirenti, che hanno avviato una indagine per fare luce sullo scontro, hanno sentito i testimoni, tra cui le persone a bordo della macchina coinvolta nell’impatto.

Riflettori su una manovra azzardata

C’è da accertare se l’incidente è stata causato da qualche imprudenza o del conducente del veicolo o dal motociclista. Da alcune testimonianze, risulterebbe che uno dei due avrebbe effettuato una manovra azzardata ma su questo aspetto serviranno dei controlli.

Morto motociclista di Acireale

Si è spento nelle ore scorse Andrea Fiorenza, stroncato da un incidente a Piano D’Api. La tragedia si è abbattuta nuovamente sulle strade di Acireale. Andrea Fiorenza, 26 anni, è morto nella notte dopo una settimana di agonia in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa settimana in via Cordovado, nella frazione di Piano D’api.

La dinamica

Lo scorso 28 maggio, Fiorenza era alla guida della sua moto quando si è scontrato con una Fiat panda. Subito dopo, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale. Inizialmente ricoverato nel reparto di ortopedia per una frattura al femore, le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è stato trasferito in rianimazione.

Il cordoglio sui social

Tutta la comunità di Acireale si unisce al cordoglio esprimendo messaggi di condoglianze alla famiglia Fiorenza. “Si litiga….si fanno discussioni per cose inutili…..guerre…….e alla fine la vita ti strappa un ragazzo di 26 anni per una banale fatalità…..ci stringiamo al dolore del fratello Carmelo Fiorenza per la perdita del nipote Andrea Fiorenza arrivata come un fulmine a ciel sereno…..che la terra ti sia lieve ragazzo……” – scrive un utente -.