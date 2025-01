pioggia e raffiche di vento

I sindaci di Floridia e di Francofonte, nel Siracusano, hanno deciso in mattinata di chiudere le scuole in conseguenza del peggioramento delle condizioni meteo.

Avola, Portopalo e Pachino

Nella serata di ieri solo i primi cittadini di Portopalo di Capo Passero, Pachino e Avola, i Comuni maggiormente colpiti dalla pioggia, capace di causare allagamenti nelle strade ed in alcuni edifici, tra cui quelli scolastici, avevano firmato le ordinanze per sospendere le lezioni a scuola.

Il cambio di decisione di due sindaci

La pioggia e le forti raffiche di vento, hanno spinto anche i sindaci di Floridia e Francofonte a prendere lo stesso provvedimento. Il bollettino della protezione civile – dice il sindaco di Floridia, Marco Carianni – di ieri aveva previsto la diramazione di una allerta gialla e, insieme ad altri colleghi, avevamo optato per mantenere le scuole aperte. Ma le condizioni reali di stamattina non mi risultano essere da allerta gialla, quindi ho appena contattato i dirigenti ed ho comunicato loro che stamattina le scuole saranno chiuse. Non uscite se non per motivi eccezionali”.





Raffiche di vento a Siracusa, pali abbattuti

Le fortissime raffiche di vento stanno sferzando quasi tutti i Comuni del Siracusano, nel capoluogo sono caduti diversi pali dell’illuminazione pubblica che si sono abbattuti sulle auto in sosta, tra cui in via Temistocle, lasciando al buio l’istituto comprensivo Chindemi, in via Olivieri, ed anche in via Malta, ai piedi di Ortigia, il centro storico della città, in viale Epipoli, nei pressi dell’ex Fiera del Sud. Sebbene, a Siracusa, non sia stata firmata l’ordinanza di chiusura delle scuole, molte famiglie hanno deciso, in modo autonomo, di lasciare i figli a casa.