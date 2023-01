lavori e polemiche a siracusa

E’ scontro sull’edilizia scolastica a Siracusa. Se da una parte il Comune di Siracusa annuncia un nuovo appalto per la costruzione dei due Poli dell’infanzia di Cassibile e contrada Carrozziere con i fondi del Pnrr pari a circa 6,6 milioni, il responsabile provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, ritiene che in merito alla gara per il progetto finalizzato alla realizzazione di un nuovo istituto comprensivo in via Gozzo, nel quartiere Tiche, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Siracusa, siano stati buttati i soldi, 345 mila euro.

“Progetto per scuola esiste già” attacca Lega

“Dalla descrizione minuziosa del progetto viene fuori che la nuova scuola è identica, cioè la fotocopia, della scuola da me realizzata in via Asbesta. Allora sorge spontanea una domanda scontata: perché spendere 345 mila euro quando trattasi, evidentemente, di scuola fotocopia?”. Inoltre, secondo il responsabile della Lega Siracusa ” il progetto definitivo ed esecutivo della scuola di via Asbesta è di proprietà comunale perché è stato realizzato dai tecnici del Comune di sana pianta, ai miei tempi si operava così, quindi può essere utilizzato in qualsiasi momento, tutte le volte che si vuole”.

Le nuove due scuole

In merito alle due scuole, a Cassibile ed in contrada Carroziere, l’amministrazione di palazzo Vermexio specifica che entro il prossimo 18 gennaio dovranno pervenire al Comune le offerte di gara e subito dopo si procederà all’aggiudicazione dei lavori. Da quel giorno la ditta aggiudicataria avrà 360 giorni per la conclusione dei lavori.

I progetti

Il “Polo” di Cassibile, 1600 mq di superficie calpestabile, sorgerà su un’area comunale di 5200 mq tra via Giusti e via della Madonna. Il “Polo” di contrada Carrozziere, anche esso di 1600 mq di superficie calpestabile, sorgerà su un lotto di proprietà comunale esteso 9200 mq tra le vie dello Sparviero e Cormorano.

Per quanto concerne invece il dimensionamento scolastico, i due Poli saranno in grado di ospitare ognuno 100 bambini in asilo nido, e 150 nella scuola dell’infanzia, per un totale complessivo di 500 alunni.