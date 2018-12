Con decreto n. 1224 del 13 dicembre 2018 l’Assessorato regionale all’Energia ha sancito definitivamente lo straordinario risultato a livello regionale dell’Asp di Siracusa ribadendo la validità progettuale degli interventi proposti, dichiarando ammissibili e finanziabili, dopo aver superato l’esame amministrativo e la valutazione della commissione tecnica, tutti e quattro i progetti presentati dall’Azienda nell’ambito del PO FESR 2014-2020 per un importo complessivo di 16.368.653,33 euro pari al 50 per cento delle risorse complessive distribuite a livello regionale. Il decreto, infatti, finanzia 17 interventi a livello regionale per un totale di 32.952.059,98 e di questi oltre 16 milioni sono destinati a Siracusa.

Si tratta dei lavori di efficientamento energetico del Presidio ospedaliero Rizza di Siracusa, per l’importo di 4.999.653,33 euro, dell’edificio denominato “Provveditorato” nell’area ex ONP di Siracusa, per 2.750.000,00 euro, del PTA di Pachino per 3.620.000,00 euro e dei lavori di efficientamento energetico dell’ospedale di Lentini per 4.999.000,00 euro.

Grande soddisfazione esprime il direttore generale f.f. dell’Asp di Siracusa Anselmo Madeddu per il risultato conseguito: “Questi progetti consentiranno all’Azienda un importante passo in avanti – sottolinea – in termini di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, con ingenti risparmi economici, abbattimento di emissioni di CO2 ed aumento del confort climatico per i dipendenti ed i pazienti. I progetti presentanti, tutti di notevole pregio tecnico, riguardano sia immobili di alta valenza storico – architettonica, come l’ospedale Rizza e l’edificio “Provveditorato” sito nell’ex ONP, entrambi a Siracusa, sia edifici “energivori” come Pachino ed il nuovo ospedale di Lentini”.

“Tali finanziamenti – aggiunge soddisfatto il direttore amministrativo Giuseppe Di Bella – consentiranno all’azienda di liberare risorse economiche che saranno reinvestite nel miglioramento delle strutture aziendali non oggetto di finanziamento, consentendo ulteriori investimenti mirati di recupero e manutenzione straordinaria con contestuale riqualificazione energetica, innescando un circolo virtuoso con evidenti ripercussioni sui futuri programmi sanitari dell’Azienda”.

“Il completo rifacimento dei prospetti dell’ospedale Rizza – prosegue Anselmo Madeddu – ridarà alla città un immobile di pregio storico – architettonico sinora parzialmente fruibile a causa delle precarie condizioni dello stesso legate alla vetustà e rappresentando il perno della “Cittadella della Salute” della città di Siracusa. Nell’ottica dell’efficientamento della logistica aziendale è invece da intendersi il più ampio progetto di riqualificazione del Complesso dell’ex ONP, oggetto di interventi per l’importo complessivo di oltre 6 milioni di euro, che nel prossimo futuro permetterà all’Azienda di centralizzare uffici e servizi in un progetto di riqualificazione del parco immobiliare aziendale”.