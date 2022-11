nella zona di viale tica

Sono andati in tilt, dalle prime ore del mattino, i semafori lungo viale Tica, nella zona nord di Siracusa, arteria strategica che cuce più aree della città. Tutti quanti segnavano, in contemporanea, i colori verde, giallo e rosso: ad andare in confusione sono stati soprattutto i conducenti, di auto e moto, così come gli autisti del trasporto pubblico.

Una donna anziana, preoccupata sul da farsi, ha preferito rimanere ferma, temendo un incidente, ma dietro di lei si sono formate delle code e naturalmente i mezzi che erano dietro hanno “scansato” il veicolo, come in una partenza di una gara di Formula 1.

E’ probabile che il sistema sia andato in tilt per un corto circuito, forse la pioggia che si è abbattuta ieri sera ha creato dei danni ma adesso dovranno provvedere i tecnici. Ci sarà lavoro anche per gli agenti della Polizia municipale di Siracusa, perché il rischio di tamponamenti è piuttosto evidente.