Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Siracusa nell’ambito di un’operazione condotta dagli investigatori della Squadra Mobile, con il supporto dell’unità cinofila della Polizia di Stato proveniente da Catania.

Le accuse

L’uomo è accusato di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco.

Il tesoro dell’uomo

Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno individuato una cassaforte nascosta sotto il letto dell’abitazione. Al suo interno sono state trovate una pistola con matricola abrasa, un revolver privo di matricola e relativo munizionamento calibro 7,65 mm e 6,35 mm.

Un kg di coca

Oltre alle armi, i poliziotti hanno sequestrato un chilo di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il valore della droga

Secondo una prima stima investigativa, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto generare sul mercato illecito un guadagno superiore ai centomila euro.

L’uomo è stato trasferito al carcere di Cavadonna ed è in attesa dell’udienza di convalida..m

Le indagini proseguono per ricostruire la rete di contatti e le eventuali responsabilità di altri soggetti sul territorio.