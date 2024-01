iniziativa del primo cittadino di buccheri

“Coraggio ragazzi, fate l’amore ma dimostrate di amare anche il vostro comune”. E’ l’appello lanciato sui social da Alessandro Caiazzo, sindaco di Buccheri, comune montano del Siracusano dopo il ritrovamento in un luogo abitualmente frequentato da focosi amanti, incuranti del freddo ed ardenti di passione, di diversi profilattici, frutto della loro relazione sessuale.

Rapporti sessuali all’aperto

I rapporti, stando alla ricostruzione del capo dell’amministrazione comunale, si consumano all’aperto nonostante le rigidissime temperature. “Fare l’amore è bello; farlo in luoghi pubblici, con il rischio di essere visti, regala adrenalina pura immediatamente spendibile; ma lasciare per terra il risultato di qualche minuto di passione non è per nulla educato” è l’invito di Alessandro Caiazzo.

Le reazioni sui social

L’iniziativa del sindaco, che ha giocato sull’ironia, ha scatenato, inevitabilmente, le reazioni sui social. Ci sono quelli, innanzitutto, che non hanno saputo rinunciare alla battuta.

“Fare il Dna”

“Almeno generassero a loro volta, combatterebbero lo spopolamento” spiega un utente. A seguire ce ne sono degli altri altrettanti divertenti: “Proporrei l’esame DNA”, “Che Dio li benedica”, “Con questo freddoooo, beata gioventù”, “L’amore non è bello, se non lo fai al castello……a no….non era così”.

Gli indignati

E poi, ci sono gli indignati: “Nessun valore, mondo perduto”, “Ingenui o maleducati, spero ingenui”, “Non trasformate un gesto bellissimo in un gesto incivile”.

Le proposte

Interessante l’argomentazione di un utente, tra il serio ed il faceto: “Ora e’ il momento delle istituzioni e le associazioni a regalare un pacchetto con preservativi, gel sanificante e fazzoletti e un sacchetto dove mettere il tutto per buttarlo”

Le risposte del sindaco

Il sindaco, in questa discussione su un tema che evidentemente appassiona tanti, ha anche risposto ad alcune domande, scegliendo, anche qui, di servire dell’ironia ma soprattutto del doppio senso.

“Lo sanno che ci sono le telecamere?” si chiede una cittadina di Buccheri. Ed il sindaco: “Credo di si, ma se nei minuti di permanenza non si sono verificati atti penalmente rilevanti, possono stare tranquilli”