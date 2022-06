sfilata a luglio anche a marzamemi

Una sfilata di moda, firmata da Dolce&Gabbana, si terrà a luglio a Marzamemi, famoso borgo marinaro a sud del Siracusano.

Le sfilate

Una notizia emersa, come rivela nell’edizione di oggi La Sicilia, nel corso di una seduta del Consiglio comunale per il rilascio delle autorizzazioni ma secondo fonti dello stesso Comune di Pachino una passarella sarà allestita anche a Siracusa anche se non sono state rese note le location scelte.

Jennifer Lopez e Beyoncé

C’è curiosità attorno ai nomi, ai cosiddetti vip che, come da tradizione, seguiranno o addirittura parteciperanno alla sfilata. Tra questi spuntano quelli di Jennifer Lopez e di Beyonce ma si tratta, per il momento, solo di indiscrezioni.