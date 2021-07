indagato a piede libero

Si è costituito il pirata della strada che sabato ha travolto e ucciso un senzatetto

L’uomo, 35 anni, è stato sentito dalla Procura

E’ a piede libero, indagato per omicidio stradale

Si è costituito il motociclista, un 35enne, che, nella tarda serata di sabato, in viale Paolo Orsi, ha investito ed ucciso un senzatetto, Aldo, per poi fuggire e far perdere le sue tracce.

Interrogatorio in Tribunale

L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, si è presentato al palazzo di giustizia intorno alle 16 ed è stato interrogato dal sostituto, Andrea Palmieri, a cui ha raccontato quei drammatici momenti, segnati, secondo la sua ricostruzione, dal terrore per quanto accaduto e poi dalla paura di ritorsioni da parte degli amici del clochard, piuttosto scossi.

E’ tornato a casa

Il magistrato ha disposto il sequestro della moto, modello custom, ed il casco ma al termine dell’interrogatorio il 35enne ha fatto rientro nella sua abitazione. Non sono stati adottati, per il momento, misure cautelari nei suoi confronti, risulta iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale ma a piede libero.

Le indagini

Le indagini, condotte dalla Polizia municipale, non sono ancora finite, gli inquirenti hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, allo scopo di ricostruire, con esattezza, quanto avvenuto e se ci sono altre persone coinvolte in questa drammatica vicenda.

Il funerale a carico di una agenzia

Un’agenzia di pompe funebri di Siracusa si farà carico dei costi del funerale. “Ringraziamo – spiega il titolare delle onoranze funebre Greco – tutti coloro che avevano preso l’iniziativa di fare una colletta per dare una degna sepoltura a quest’uomo tanto buono ma tanto sfortunato. Ma non ce ne è bisogno, ci faremo carico di tutte le spese affinché abbia una dignitosa sepoltura. Nel settore siamo piccoli, non siamo colossi come alcuni nostri colleghi ma siamo ricchi di modestia, e questa non si compra: o ce l’hai geneticamente o non la potrai mai avere”.