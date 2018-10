Il Siracusa è nel caos: la squadra siciliana è stata penalizzata di un punto a causa di alcune inadempienze nella presentazione delle garanzie economiche. A una classifica già deficitaria, dunque, si dovrà aggiungere questo handicap che nell’economia del campionato può pesare parecchio.

Come se non bastasse, oggi sono arrivate le dimissione dell’allenatore Giuseppe Pagana. Come spiega il tecnico nel comunicato ufficiale, la scelta è irrevocabile ed è per il bene della squadra e della città di Siracusa. Come è chiaramente intuibile, dietro la scelta di Pagana ci sono ragioni che lo stesso non ha voluto spiegare al pubblico.

Probabilmente divergenze tecniche con la proprietà, ma è più probabile che sia una scelta dovuta alla situazione della penalizzazione in classifica. Secondo alcune indiscrezioni, Pagana non si sarebbe sentito più tutelato dalla società e avrebbe intuito che delle difficoltà economiche potrebbero essere ben maggiori ed emergere nei prossimi tempi.

E’ anche probabile che si possa trattare di una scelta dovuta a un ambiente difettoso di fiducia nei suoi confronti. Sui social si evince il malumore dei tifosi verso il suo operato. I risultati sono stati effettivamente carenti, ma non può essere solo colpa dell’allenatore.

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE: