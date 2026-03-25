Tecnotask, realtà di riferimento nel settore dei servizi industriali, ha celebrato ieri presso la sede di Confindustria Siracusa il convegno aziendale “Il ruolo della donna nell’età moderna”. L’evento, svoltosi in un clima di profonda partecipazione, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso intrapreso dall’azienda verso la Certificazione di Parità di Genere.

L’azienda desidera rivolgere un sentito ringraziamento per l’ospitalità e il supporto al “padrone di casa”, l’Ing. Gianpiero Reale, che ha permesso la perfetta riuscita della manifestazione in una sede così prestigiosa. Un ringraziamento speciale va inoltre all’Avv. Antonio Randazzo, Presidente del C.O.A. (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) di Siracusa, la cui presenza e il cui contributo hanno conferito un alto profilo istituzionale al dibattito.

Il convegno ha offerto un’importante occasione di riflessione sulla trasformazione della figura femminile nei comparti tecnici, evidenziando come l’empatia, la visione multidisciplinare e la capacità di ascolto siano oggi asset strategici per l’innovazione e la sicurezza sul lavoro. Un doveroso riconoscimento va a tutti gli illustrissimi relatori intervenuti, che hanno saputo delineare con autorevolezza le sfide della leadership moderna: Prof.ssa Flavia Zita – prof.ssa associata Archeologia classica UKE enna; Avv. Silvana Magliocco – avvocato giunlavorista; dr. Antonino Butera – consulente del lavoro; D.ssa Tiziana Roggio – medico chirurgo e cavalierie del lavoro; D.ssa Tania La Greca – Dirigente della Sicurezza presso TECNOTASK; D.ssa Liliana Selva – EQ professional Manager; un ringraziamento particolare al moderatore del convegno, Avv. Antonino Gallo – Presidente Associazione forense Vito Giuffrida.

Grazie ai loro contributi di alto profilo, è stato possibile analizzare le sfide attuali e le opportunità future, delineando un modello di leadership che fonde competenza tecnica, empatia e capacità di ascolto.

Il momento centrale della giornata è stata la cerimonia di consegna del “Premio Donna 2026”. Tecnotask ha voluto onorare cinque colleghe che, per l’eccezionale dedizione e i risultati raggiunti, sono state individuate quali modelli di riferimento per l’intero Gruppo. Queste professioniste incarnano la capacità di eccellere in contesti complessi, facendosi promotrici di una visione del lavoro dove la “cura” e la responsabilità diventano pilastri della sicurezza quotidiana.

“Valorizzare le donne nei ruoli tecnici non è solo una scelta etica, ma una strategia intelligente,” è stato il messaggio lanciato durante l’evento. “La sicurezza non si fa solo con le norme, ma con la capacità di connettersi con le persone, una dote che le nostre premiate dimostrano ogni giorno in prima linea.”

In seno alla manifestazione, Tecnotask ha inoltre confermato che il “Premio Donna” diventerà un appuntamento fisso, dando appuntamento al 2027 con nuove iniziative volte a consolidare il percorso di parità e a valorizzare ulteriormente il talento femminile in azienda.

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